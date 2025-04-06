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Feribot'ta korkutan yangın: Yaşanan panik kameraya yansıdı

Eminönü-Mudanya seferini yapan BUDO feribotunun makine dairesinde çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası bazı yolcular dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

AA6 Nisan 2025 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Feribot'ta korkutan yangın: Yaşanan panik kameraya yansıdı
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BUDO'nun Eminönü-Mudanya seferini yapan "Yıldırım Beyazıt" feribotunun makine dairesinde, kalkıştan kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Feribot görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın, bir süre sonra tekrar başladı. Daha sonra feribotun söndürme sistemlerinin devreye girmesiyle yangın tamamen söndürüldü.

Yangın sonucu ortaya çıkan duman nedeniyle bazı yolcular ve feribot personeli fenalık geçirdi.

Feribotun Mudanya ilçesinde BUDO İskelesi'ne yanaşmasıyla bölgeye sevk edilen Bursa Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yolcuları tahliye etti.

Dumandan etkilenenler, ilk müdahalelerin ardından civardaki hastanelere sevk edildi.

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