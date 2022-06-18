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FETÖ davalarının kritik ismi Şükrü Çağlar evinde ölü bulundu

Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar, adliyeye gelmemesi üzerine evine gelen polis ekipleri tarafından ölü bulundu. Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede FETÖ davalarının görüldüğü öğrenilirken, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı ifade edildi.

AA18 Haziran 2022 Cumartesi 07:48 - Güncelleme:
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Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar (46), yaşamını yitirdi.

Çağlar'ın, adliyeye gelmemesi üzerine mesai arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı. Telefonlara yanıt alınamaması üzerine polise haber verildi.

Çağlar, polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu. Çağlar'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Adliyedeki bazı hakim ve savcılar da ölüm haberi üzerine Çağlar'ın evine gitti.

Çağlar'ın başkanlığını yaptığı mahkemede anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve FETÖ davaları görülüyordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat eden Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanımız Şükrü Çağlar'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Rabbim, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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