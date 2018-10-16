FETÖ elebaşının talimatına uyan imam caminin parasını Bank Asya'ya yatırmış

Eski cami imamı Bekir Yıldız'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla, görev yaptığı caminin dernek parasını örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya yatırdığı ortaya çıktı.

Yıldız hakkında, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi ve Yıldız'ın yargılanmasına önceki hafta başlandı.

İddianamedeki tespit ve dava dosyasına giren tanık beyanlarına göre Yıldız, örgütün kapatılan finans kurumu Bank Asya'ya para yatırmaları için cami cemaatinden bazı isimleri ikna etmeye çalıştı.

AK Parti yerine başka partiye oy verilmesini isteyen Yıldız, örgüt elebaşı Gülen için "Babamdan daha ileridir" diyerek örgüt propagandası yaptı.

Himmet hedefi 10 bin lira

Bir dönem Yıldız ile aynı camide görev yapan tanık M.C, Yıldız'ın örgütün kapatılan yayın organı Zaman gazetesine kendisini abone yapmak istediğini ancak buna karşı çıktığını söyledi.

Yıldız'ın seçimlerde AK Parti'ye oy vermemesi için cami cemaatine telkinde bulunduğunu vatandaşlardan duyduğunu aktaran M.C, "17/25 Aralık operasyonlarından sonra Yıldız bana 'Bu seneki himmet hedefim nasip olursa 10 bin TL' demişti." beyanında bulundu.

Tanık M.C, restoranda yemek yedikleri sırada işletme sahibinin FETÖ elebaşı Gülen'in ülkeye kötülük yaptığını söylemesi üzerine araya giren Yıldız'ın, "Babama laf söyle ona söyleme" dediğini bildirdi.

Yıldız'ın cami derneğinin paralarını Bank Asya'da tuttuğunu da anlatan M.C, o dönem vatandaşların bu durumdan çok rahatsız olduğunu aktardı.

Bank Asya için hac parasını istemiş

Tanık B.B. de Yıldız'ın hac için biriktirdiği parayı Bank Asya'ya yatırması konusunda kendisine teklifte bulunduğunu ifade ederek, "Benim Vakıf Bankasında param vardı. Hac param oradaydı. Yıldız, 'Onu alalım, Asya banka yatıralım' dedi. Kendisi faizden sürekli bahsederdi. Bu teklifi bunun için mi söyledi bilemiyorum. Ben de 'Vakıf'tan paramı çekmem, yatırmam' dedim." diye konuştu.

İddianamede Yıldız'ın, FETÖ elebaşı Gülen'in "Bank Asya okçular tepesidir, terk etmeyin" talimatından sonra cami derneği için kendi adına açtırdığı Bank Asya'daki hesaba, dernek adına toplanan paraları yatırdığına dikkat çekildi.

Buna göre Aralık 2013'te hesapta 6 bin 300 TL bulunurken Gülen'in talimatından sonra bu miktar önce 9 bin 870, ardından 11 bin 627, son olarak 19 bin 529 TL'ye kadar çıktı.

Bankaya kayyum atanmasının ardından hesaptaki paraların çekildiğine de yer verilen iddianamede, Yıldız'ın örgütsel bir faaliyet içinde olduğu vurgulandı.

İddianamede beyanlarına yer verilen tanık H.B. ise Yıldız'ın anayasa değişikliğini içeren referandum öncesinde AK Parti'ye oy verilmemesi gerektiğini söylediğini aktararak, "Sanığın 'AK Parti'ye oy vermeyin' tarzında cami cemaatinin önünde bir beyanı oldu." dedi.

Tanık H.G. de Yıldız'ın örgüt elebaşı Gülen için övgü dolu sözler kullandığına şahit olduğunu belirterek, "Tarihini ve yanımızda kimin olduğunu hatırlamıyorum. Ancak FETÖ lideri için 'Babamdan daha ileridir' diye söylediğini kendi ağzından duydum." ifadesini kullandı.