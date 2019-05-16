FETÖ elebaşısı Gülen, 'Para yatırın' talimatını böyle vermiş: Bank Asya Okçular Tepesi gibidir

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamasıyla yargılanan Mustafa A'nın dava dosyasına, başka bir davanın sanığı olan eski öğretmen M.B'nin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifade gönderildi.

M.B, ifadesinde üniversiteyi kazandıktan sonra maddi imkansızlık nedeniyle 3 yıl örgüt evlerinde kaldığını belirterek, bu evlerde kaldığı süreçte örgütün "yemek programı" adı altında kendilerini sohbet toplantılarına çağırdığını söyledi.

Okuldan mezun olduktan sonra iki yıl örgütün dershanesinde çalıştığını, daha sonra Milli Eğitim Bakanlığınca atandığını ifade eden M.B, şunları anlattı:

"Bandırma'da dershanede çalışırken bazı sohbetlere katılmıştım ancak atamam yapıldıktan sonra Şanlıurfa'da köyde kaldığım için uzaklaştım. 2004 yılında Adıyaman'a tayinim çıktıktan sonra manevi olarak kendimi boşlukta hissettiğim için bazı sohbetlere katılıyordum. 17/25 Aralık sürecinden sonra sohbetlere katıldığım oldu ancak soğuk bir ortamda geçiyordu çünkü bir sorgulama ortamı olunca kafamda soru işaretleri oluşuyordu.

Sohbetlerde hükümet aleyhine ve Recep Tayyip Erdoğan aleyhine konuşmalar oluyordu. Sorgulama yaptığımızda ise susturuluyorduk."

DARBECİLER OĞLUNUN ÖĞRETMENİYMİŞ

M.B, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini komşusundan öğrendiğini ve gelişmeleri televizyondan takip etiğini ileri sürerek, "İlk gece meydana gitmeyi düşündüm ancak eşim ve çocuklarım korktu. Kuleli Askeri Lisesi öğrencisi olan büyük oğlum, köprüyü kapatan hainlerin okulundaki hocalar olduğunu görünce daha çok korktu. Dolayısıyla meydana gitmekten vazgeçtim." ifadelerini kullandı.

Örgütte aktif görevinin olmadığını öne süren M.B, şöyle devam etti:

"Ancak beni Alevi dedelerle iftarda, muharremde diyalog ve 'Alevi-Sünni kardeşliği' adı altında bir araya gelmek ve onlarla irtibatlı olmak için görevlendirmişlerdi. Net olarak ehlibeyt hizmetini bana vermişlerdi. Ben Adıyaman imamı H.B'ye bağlıydım. 17/25 Aralık sürecinden sonra H.B. ile birkaç kez görüşmüşlüğümüz olmuştu. Bu görüşmelerimizde daha çok bana verilen görevlerle ilgili konuşuyorduk.

H.B, görüşmelerimizde benden seçimlerde Alevilerin AK Parti aleyhine oy kullanmalarını istiyordu."

"GÖREVİM ALEVİLERLE DİYALOG KURMAKTI''

M.B, örgüt içinde ByLock ve KakaoTalk gibi programları da kullandığını belirterek, "Bu programları 2015 yılı ortalarına kadar kullandım. Gaziantep bölge sorumlumuz Mustafa A, 'ehlibeyt hizmeti Türkiye sorumlusu' S.U. tarafından gönderilen emir ve talimatları bize ByLock üzerinden iletiyordu. Programı yüklememi de Mustafa A. istedi. Ben uzun süre direndim, itiraz ettim ama 'Hocamızdan özel mesajlar geliyor, mutlaka yüklemen lazım.' diyerek, beni bu programı yüklemek zorunda bıraktı." beyanında bulundu.

M.B, cemevlerinde düzenlenen programlara katıldığını, örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığını kaydederek, "Fetullah Gülen, 'Bank Asya, Uhud Savaşı'ndaki Okçular Tepesi gibidir, burası kaybedilince diğer kurumlara da sıra gelir.' diye telkinlerde bulunuyordu. Ben de bir kısım parayı bunun için bankaya yatırdım." ifadelerini kullandı.

Örgütün sözde Adıyaman imamı H.B'nin, 2014'te seçimlerle ilgili toplantı düzenlediğini belirten M.B, şu bilgileri paylaştı:

"2014 belediye seçimlerinden önce bizi konferansa çağırdılar. Toplanma yerimiz bir lisenin yanında bulunan kültür merkeziydi. Burada bize eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 10 dakikalık hükümet aleyhine konuşmasını izlettiler. Tabii bu videodan önce Fetullah Gülen'in herkul.org'da bulunan son konuşmasını da dinlettiler. Bu videolardan sonra konuşma yapan il imamı H.B, hükümete sarı kart göstermek gerektiğini söyledi ancak kime oy vereceğimiz konusunda herhangi bir şey söylemedi.

Yalnız imada bulunarak başka partilere oy vermemizi istedi hatta 'Size kime oy vereceğiniz sorulursa bizim oy vermeyeceğimiz parti bellidir, AK Parti'dir, gerisini siz düşünün' diye söyleyin.' dedi."