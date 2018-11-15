Kayseri'de FETÖ firarisi 'Bölge İmamı'nın tutuklu eşine 6 yıl 10 ay hapis
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada 'Örgütsel tayin' ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddialarıyla tutuklu yargılanan öğretmen Tuğba Erdoğan, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
FETÖ sanığı Tuğba Erdoğan'ın kocası E.E'nin FETÖ'nün 'Bölge İmamı olduğu iddia ediliyor ve 2 yıldan fazladır firari durumda.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'Örgütsel tayin' ve örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan öğretmen Tuğba Erdoğan ile avukatı hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen FETÖ şüphelisi öğretmen beraatını istedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Tuğba Erdoğan, "Eşim firari, 2016 Temmuz ayından beri yok. Beni ve 2 çocuğumu, babamın evine gönderdi. 'Siz başınızın çağresine bakın, benden haber beklemeyin' dedi. Eşim E.E.,'de öğretmendi. Ben de matematik öğretmeni olarak görev yapıyordum. Eşim E.E'nin örgütle bir alakası olduğunu, 'bölge imamı' olduğu iddialarını duymadım. Terörle suçlanmak benim için çok ağır suçsuzum. Beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.
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