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Güncel

FETÖ firarisi mağarada yakalandı

Firari olarak aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y. Bolu'nun Seben ilçesinde gizlendiği mağarada yakalandı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 21:25 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 21:25
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İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya Koordinatörü "Salih" kod adlı M.Y'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Kaşbıyıklar köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, şüphelinin kaçtığını tespit etti.

Bölgede yürütülen arama çalışmalarında şüpheli, saklandığı bir mağarada gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.Y. işlemlerinin ardından Kütahya'ya gönderilecek.

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