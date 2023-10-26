İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'den aranan şahıs Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sahte polis kimliğiyle yakalandı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
ABONE OL

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün Sanayi Kavşağı'nda 05 ABS 800 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtaki 4 kişinin kimlik kontrolünü yapan ekipler, Ö.D. ismiyle başkomiser kimliğini gösteren şahsın durumundan şüphelendi.

Araçtaki şahıslar Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan incelemede Ö.D'nin verdiği kimliğin sahte olduğu, gerçek kimliğinin Tugay M. olduğu ve Balıkesir İvrindi Sulh Ceza Mahkemesince, "FETÖ terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 2016'dan bu yana arandığı belirlendi.

Tugay M. ile araçtaki Bahar A, Muhammet Emin B. ve Rıdvan C. FETÖ'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.