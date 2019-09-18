Yunan bayrağı önünde fotoğrafı ortaya çıktı: FETÖ üyelerine bu talimatı verdi

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FETÖ imamından örgüt üyelerine Yunanistan'a 'kaçış talimatı'

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçan ve Yunan bayrağı önünde fotoğrafı ortaya çıkan bir Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesinin, Türkiye'deki örgüt üyelerine yurt dışına kaçış için 'davranış talimatı' gönderdiği belirlendi.

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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası örgüt üyeleri, düzensiz göçmenlerin kullandığı rotadan Avrupa'ya kaçmak için girişimde bulunuyor.

Kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızarak kimi de PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle iş birliği yaparak kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ üyesi, güvenlik güçlerince Avrupa'ya kaçamadan yakalanıyor.

Geçen ay 30'dan fazla FETÖ üyesinin, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandığı Edirne'de, 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut Kartalları", Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyelerinin sınırdan Avrupa'ya kaçma girişimlerini boşa çıkarmaya devam ediyor.

Tüm önlemlere rağmen Yunanistan'a kaçan FETÖ üyeleri ise bu ülkede bir süre durduktan sonra diğer Avrupa ülkelerine kaçıyor. Örgütün Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine geçişte Yunanistan kilit konumda bulunuyor.

- KAÇAR KAÇMAZ YUNAN BAYRAĞI İLE POZ VERMİŞ

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçan bir FETÖ üyesinin Türkiye'deki örgüt üyelerine yurt dışına kaçış için "davranış talimatı" gönderdiği tespit edildi.

Yargılandığı davada yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılan ve "polis imamı" olduğu tespit edilen M.A.Ö'nün, Yunanistan tarafına kaçar kaçmaz Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirdiği belirlendi.

Bazı örgüt üyelerini de arayan M.A.Ö'nün, Türkiye'den kaçarken izleyecekleri yolu ve kaçış planlarını detaylı olarak mesaj göndererek anlattığı ortaya çıktı.

- "YUNAN POLİSİ ÇOK İYİ DAVRANIYOR"

Yunanistan'a kaçarken yakalanan bir FETÖ üyesinin telefonunda yapılan incelemede, M.A.Ö'nün şu mesajları gönderdiği tespit edildi:

- "Yola çıkmadan önce normal kullandığınız telefon ve sim kartları yaşadığınız şehirde bırakın, yeni sim kart ve telefon alın".

- "Polislerin kimlik kontrollerinde dikkat edin, çantalarınızı fazla ağır tutmayın ve su geçirmez poşet içerisine koyun."

- "Edirne'ye gelince otele gidip mutlaka dinlenin, 5-6 saat uyuyun. Biz dinlendiğimizden pompa ve kürek çekerken pek sıkıntı çekmedik. Rahat gücümüz yetti."

- "Yunan tarafına geçince üzerinizi temiz giyinin ve turist modunda çarşı pazar dolaşın. Yunan polisi çok iyi davranıyor. Nezaketli ve nazik, durumu anlıyor."

- "Sizi ilk önce bir karakola götürecek, ifade alacaklar. Doğru cevap vermek lazım ve hangi tarafa tabi olduğumuzu net bir şekilde söylememiz gerekir."

- "Karakoldan sonra sizi kampa götürecekler ve oradan bırakacaklar. Birleşmiş Milletler kampı bir tık daha iyi. Yemek ve kıyafet sorunu yok."

- "Serbest kalınca biz Atina'ya gitmek için taksi çağırdık. En mantıklısı o. 2 saatte Dedeağaç Havaalanı'na gidiyor. Oradan da Atina."

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