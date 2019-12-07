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'FETÖ itirafçıları' örgüt üyelerini deşifre ediyor

FETÖ soruşturmaları kapsamında Ankara TEM ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin çoğunluğu, ifadelerinde örgütle bağlantılı 254 kişiyle ilgili itiraflarda bulundu.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan zanlıların çoğunluğu, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itirafçı olarak örgüte ilişkin bilgiler verdi.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Aralık'ta FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığının "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
Soruşturma kapsamında TEM ekiplerince gözaltına alınan biri teğmen 33 subaydan 12'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp itirafçı oldu ve örgüte ilişkin bildiklerini anlattı.
 
İtirafçılar, daha önce haklarında işlem yapılan 71 ve işlem yapılmamış 46 olmak üzere 117 kişinin örgütle ilişkisini deşifre etti.
 
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandılar
FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada da 26 Kasım'da Ankara merkezli 22 ildeki eş zamanlı operasyonda 30 muvazzaf subay, iki eski subay ve bir "mahrem imam" olduğu öne sürülen Sağlık Bakanlığından müfettiş yardımcısı gözaltına alındı.
 
Aralarında "mahrem imam" olduğu öne sürülen kişinin de olduğu 10 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak FETÖ ile irtibatı bulunan, daha önce haklarında işlem yapılan 62 ve işlem yapılmamış 75 olmak üzere 137 kişiyle ilgili bilgi verdi.
 
Deşifre edilen kişilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışmalar sürüyor.

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