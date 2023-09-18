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FETÖ itirafçısı 254 kişinin ismini verdi

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı. 8 zanlı ise 54 kişiyi teşhis etti ve ve örgüte ilişkin faydalı bilgiler verdi.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 16:03 - Güncelleme:
FETÖ itirafçısı 254 kişinin ismini verdi
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İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuran 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki "FETÖ'nün mahrem imamlarına" yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i, savcılıkta "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanmak için talepte bulundu.

Örgüt mensubu 254 kişiyi teşhis ettiği ve örgüte ilişkin faydalı bilgiler verdiği belirtilen 8 şüpheli, "adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları", 1 zanlı da "tutuklanması" talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'i tutuklandı.

İzmir'de, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ'nün "mahrem imamlarına" yönelik soruşturma çerçevesinde 5 Eylül'de, 9 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, örgüt içerisinde askerlerden ve askeri öğrencilerden sorumlu oldukları ileri sürülmüştü.

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