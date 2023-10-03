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FETÖ'nün mahrem hizmetleri yapılanmasına darbe: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması çerçevesinde 10 şüphelinin, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

IHA3 Ekim 2023 Salı 08:42 - Güncelleme:
FETÖ'nün mahrem hizmetleri yapılanmasına darbe: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; 1'i mahrem imam, 1'i daha önce ihraç edilmiş binbaşı, 8 ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği belirtildi.

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