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FETÖ operasyonunda 19'u muvazzaf 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 19'u muvazzaf 4'ü öğrenci, 11'i meslekten ihraç toplam 34 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

  • AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kamuya açık büfe, market gibi yerlerde kurulu sabit/kontörlü hatlar üzerinden örgüt içi iletişim kurduğu tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Savcılık, 19'u muvazzaf, 4'ü 15 Temmuz darbe girişimin ardından kapatılan askeri okul öğrencisi yine 11'i meslekten ihraç toplam 34 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Ayrıca şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da alındı.

Savcılığın talimatı ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 ilde operasyon düzenliyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 20 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheliler arama çalışması sürüyor.

Muvazzaf olan şüphelilerden, 2'sinin Albay, 3'nün binbaşı, 5'inin yüzbaşı, 5'inin üsteğmen diğerlerinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

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