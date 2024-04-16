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FETÖ operasyonunda 36 şüpheli enselendi

İzmir'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda hücre evlerinde saklandıkları ve örgütün güncel yapılanmasında yer aldıkları suçlamasıyla 36 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Nisan 2024 Salı 11:25 - Güncelleme:
FETÖ operasyonunda 36 şüpheli enselendi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 27 esnaf ile haklarında yakalama kararı bulunan ve hücre evlerinde saklanan 18 örgüt mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı olarak çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 45 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 35 bin 940 dolar, 27 bin 250 avro, 16 bin 850 lira, 235 cumhuriyet altını, 13 bilezik, 6 tam altın, 1 yarım altın, 9 çeyrek altın ve 2 gram altın ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

  • FETÖ operasyon
  • İzmir hücre evleri
  • terör suçlaması

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