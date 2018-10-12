FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma," iddiasıyla tutuklu yargılanan eski astsubay Hayrullah Orhan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Orhan, savunmasında suçsuz olduğunu öne sürdü.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Orhan, "Yapılan incelemede "ByLock" ile ilgili içeriğe rastlanmadı. Bu da programı kullanmadığımı gösterir." dedi.

FETÖ'yü lanetlediğini belirten Orhan, "Bu örgütün, bunlar gibi düşünenlerin Allah belasını versin. Hem ben hem de ailem mağdur oldu. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Orhan'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.