FETÖ sanığı eski Develi belediye başkanına hapis cezası

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında eski Develi Belediye Başkanı Recep Özkan'ın da bulunduğu 7 sanıktan 5'ine, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 arasında değişen hapis cezaları verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Recep Özkan ve eski Develi Belediyesi İmar Müdürü Kozan Karataş ile Nuh Kalfaoğlu, Fatih Demircioğlu, Mustafa K. ve Mustafa Ç. ile avukatları hazır bulundu, Mikdat Harman ise duruşmaya gelmedi.

Sanıklardan Özkan, darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz gecesi oğlu ile meydanlara çıktığını söyledi.

Örgüte okul, yurt yaptırmadığını, kimseyi yönlendirmediğini ve örgüt tarafından düzenlenen organizasyonlara sponsor olmadığını iddia eden Özkan, "Yaşadıklarım siyasi kumpas ve komplodan ibarettir. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Harman ve Karataş'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Özkan ve Kalfaoğlu'na 6 yıl 3'er ay, Demircioğlu'na ise "terör örgütüne yardım etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Heyet, diğer sanıklar Mustafa K. ve Mustafa Ç'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.