FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesideki duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat Türkben ile avukatı katıldı.

Sanık Türkben, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve terör örgütleriyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın telefon hattı ve evindeki internetten ByLock kullandığını, polislere "sohbet abiliği" yaptığını ve örgüt içinde "Ferdi" kod adını kullandığını öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Türkben'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.