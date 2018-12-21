FETÖ sanığı eski polis memurunu hapis cezası

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski polis memuru Abdulsamet T. ile avukatı katıldı.

Abdulsamet T, savunmasında, ByLock'u telefonuna, kamu görevlisiyken meslekten ihraç edilen, ardından Almanya'ya giden babasının yüklediğini söyledi.

Babasının programdan dini mesajlar geleceğini, okuyup silmesini istediğini anlatan Abdulsamet T, "Şifre ve kullanıcı adını da kendisi belirledi. Bir gün babamın buraya gelip hesap vereceğini biliyorum. Kendisinden şikayetçi olduğumu belirtmek isterim." dedi.

Sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, daha sonra cezayı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi.