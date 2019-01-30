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FETÖ sanığı iş adamının sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği iddianameye yansıdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'büyük bölge mütevellisi' olduğu gerekçesiyle tutuklanan bir çiğ köfte markasının hissedarlarından Murat Sivrikaya'nın ilkokul arkadaşı adına çıkarttığı sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet için 2 bin 500 lira ödediği iddianameye yansıdı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 22. Ağır Ceza  Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık Sivrikaya hakkında "Silahlı terör  örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
 
Sivrikaya'nın suçlamaları kabul etmemesine rağmen, örgütle iltisaklı  olduğundan kapatılan dernekte yönetici olduğu, FETÖ ile bağlantılı üyelerle  iletişim kurduğu belirtilen iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme programı  ByLock mesajlarında adının geçtiği, yakalandığında ele geçirilen dijital  materyallerde sanığın FETÖ'nün yayın organlarına para yatırdığına ilişkin  kayıtların bulunduğu, örgütün gizli, hücre tipi ve hiyerarşik yapılanmasından  haberdar olduğu ve örgüt bilinci içerisinde "mutlak itaat" prensibiyle hareket  ettiğine dikkati çekildi.
 
Sanığın 10 Ocak'ta Gaziemir'deki evinin önünde sahte kimlikle  yakalandığı hatırlatılan iddianamede, Sivrikaya'nın emniyetteki ifadesine de yer  verildi.
 
İfadesinde, FETÖ ile hiçbir bağlantısının olmadığından etkin pişmanlık  hükümlerinden yararlanmak istemediğini dile getiren Sivrikaya, sahte kimliği  nasıl çıkarttığına ilişkin bilgileri detaylarıyla anlattı.
 
İLKOKUL ARKADAŞI ADINA SAHTE KİMLİK
 
Yaklaşık 3 yıl önce bir araba satışı sırasında kendisine kalan kimlik  bilgilerini kullandığını anlatan Sivrikaya, "H.K, ilkokul arkadaşım ve 40 yıldır  bu şahısla dostluğum vardır. Araç satışı nedeniyle H.K'ye ait kimlik fotokopisi  ve noter sözleşmesi bende bulunuyordu. Hakkımda yakalama kararı çıkması nedeniyle  yaklaşık 4-5 ay önce H.K'nin bilgisi dışında, kimlik bilgilerini kullanmak  suretiyle sahte nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.
 
Yaptığı araştırmanın ardından internette tanıştığı ve gerçek adını  bilmediği kişiye H.K'nin bilgilerini yolladığını savunan Sivrikaya, bu kişinin  kendisine bir hafta sonra buluşma adresi verdiğini kaydetti.
 
Bu kişiyle Basmane Garı önünde buluştuğunu vurgulayan Sivrikaya,  şunları anlattı:
 
"İnternetten tanıştığım kişi, sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet işlemi  için 2 bin 500 lira istedi. Bir hafta sonra Basmane Garı'na gittim. 50-55  yaşlarında kır saçlı, orta boylu bir kişiden H.K. adına düzenlenen ve üzerinde  internetten gönderdiğim fotoğrafın bulunduğu kimlik ve sürücü belgesini alarak  istediği parayı verdim. Bu kişiyle alışveriş esnasında hiç konuşmadık. Belgeleri  aldıktan sonra yanından ayrıldım. Bir daha da görmedim. Kesinlikle aramızda  herhangi bir telefon görüşmesi olmadı."
 
OPERASYON
 
FETÖ'nün "büyük bölge mütevellisi" olduğu iddiasıyla aranan iş adamı  Murat Sivrikaya, 10 Ocak'ta İzmir'de düzenlenen operasyonda sahte kimlikle  yakalanmıştı.
 
İstanbul merkezli kurulan, Türkiye genelinde bin 100 şubesi bulunan  bir çiğ köfte firmasının hissedarlarından biri olan Sivrikaya'nın, örgütle  iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan İzmir İş Adamları Derneğinin yönetim kurulu  başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü belirtilmişti.
 
Sivrikaya, çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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