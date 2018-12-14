FETÖ sanığı muhasebeciye 7,5 yıl hapis

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Öner A., ile avukatı hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan FETÖ şüphelisi muhasebeci, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Öner A., "Örgüt üyesi değilim. İrtibatım olmadı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Öner A.'yı, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ,İstinaf ve Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.