20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7011
  • 6,3142
  • 270.292
  • 106785
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

'FETÖ savunucusu' vekilden küstah hareket! Bakan Soylu'nun üzerine yürüdü

Saadet Parti milletvekili Cihangir İslam,TBMM komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun üzerine yürüyerek tehditte bulundu. Soylu, 'Sen FETÖ savunucususun' diyerek tepki gösterdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesinin görüşmeleri sırasında Saadet Partisi ve CHP'li vekiller toplantıyı provoke etme girişiminde bulundu. Saadet Partili Cihangir İslam, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerginlik çıktı. İslam, Bakan Soylu'nun üzerine yürüyerek tehditte bulundu. Bakan Soylu, SP'li İslam'a yönelik "Ahlaksızlık yapma, terbiyesiz adam. Sen provakatörsün. Sen Türkiye Cumhuriyetine her zaman ihanet ettin. Sen hainsin. Senin provakatör olduğunu herkes biliyor. Sen FETÖ savunucususun" tepki gösterdi.
 
Cihangir İslam'a AK Parti milletvekilleri de tepki gösterdi. Vekiller, "Sen burayı provoke ediyorsun. Senin yerin burası değil" diyerek tepkilerini gösterdiler.

Başkan Erdoğan´dan CHP´ye çok sert ´susturun bu kadını´ tepkisi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya 'Malka' ile şov yaptı! Peş peşe ateşledi

Rusya 'Malka' ile şov yaptı! Peş peşe ateşledi

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Bir web sitesine mi ihtiyacınız var?

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

'CHP FETÖ'ye teslim oldu' demişti, ihraç edildi: Kabul edilemez

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Skandala adları karışmıştı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Sahiplendikleri köpek şans getirdi! Sıfır kilometre otomobil kazandı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mektupları ortaya çıktı

İntihara kalkıştı... Para verilince vazgeçti

İntihara kalkıştı... Para verilince vazgeçti
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Eşi açıkladı: El Chapo'nun adı marka olacak

Kolombiya'da ışıklandırma festivali: Işık ve gölgenin dansı

Kolombiya'da ışıklandırma festivali: Işık ve gölgenin dansı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA