FETÖ soruşturması kapsamında 25 ByLock kullanıcısı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu hakkında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şu ana kadar 16 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.