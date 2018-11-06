FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmalarda daha önce gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şüphelilerin itirafları doğrultusunda 12 zanlı hakkında daha soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si üsteğmen, 4'ü teğmen ve 6'sı astsubay 12 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Operasyonun sürdüğü, gözaltına alınanların ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne getirilecekleri bildirildi.

Şüphelilerden 7'sinin halen aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında daha önce idari işlem uygulandığı öğrenildi.