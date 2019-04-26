FETÖ şüphelileri 'fotokapana' yakalandı
Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi, yurt dışına kaçma girişimindeyken fotokapan sayesinde yakalandı.
- AA
Edirne'de, FETÖ şüphelisi 2 kişi, yurt dışına kaçma girişimindeyken fotokapan sayesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü mevkisinde 1. derece askeri yasak bölgeye fotokapan kurdu.
ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDILAR
Hudut Birliği askerleri, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen M.Ö. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
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