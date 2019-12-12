FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ediyorlardı... Yakalandılar
Edirne'de FETÖ şüphelileri ile düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçışını organize etikleri öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.
- AA
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri ve düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığını tespit etti.
İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.B, N.Ö, T.A, E.Ş, A.A. ve C.Ş'yi yakaladı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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