FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçışını organize ediyorlardı... Yakalandılar

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, bazı kişilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri ve düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığını tespit etti.

İstanbul ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, U.B, N.Ö, T.A, E.Ş, A.A. ve C.Ş'yi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.