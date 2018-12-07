FETÖ şüphelisi eski astsubay Eskişehir'de yakalandı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile astsubaylıktan ihraç edilen Faik K., Eskişehir'de gözaltına alındı.