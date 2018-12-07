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FETÖ şüphelisi eski astsubay Eskişehir'de yakalandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile astsubaylıktan ihraç edilen Faik K., Eskişehir'de gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan eski astsubay Faik K.'yi gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen Faik K.'nin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.

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