FETÖ şüphelisi eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile astsubaylıktan ihraç edilen Faik K., Eskişehir'de gözaltına alındı.
- DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan eski astsubay Faik K.'yi gözaltına aldı. TEM Şubesi'ne götürülen Faik K.'nin işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
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