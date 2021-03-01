FETÖ terör örgütüne ait bir bir programın şifresi daha çözüldü

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 12:30 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:30

Darbe girişimi sırasında FETÖ'nün jandarma yapılanmasındaki "Marmara bölge imamı" olduğu belirlenen Keskin'in gözaltına alındığı sırada evinin çöp kutusunda ele geçirilen flaş bellek ve SD karttaki şifreli programı çözmek üzere MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı personelinden uzman ekip oluşturuldu.

Ekipler, çalışmaları sonucunda program içerisindeki şifreli kayıtları, "Excel" dokümanlarına çevirerek, okunabilir hale getirdi.

Programda ,"katalog" ve "personel" adında dosyalar oluşturulduğu ve örgütün "sivil imamlarının" bu programla kendilerine hiyerarşik olarak bağlı örgüt üyeleri ve jandarma personeli hakkında sorgulama yapabildiği tespit edildi.

Çözümlerin içerisinde FETÖ üyesi jandarma personelinin kimlik ve iletişim bilgileri, araç plakaları, eğitim durumları, örgüt içi muhasebe kayıtları, ailelerine ait bilgileri ile sohbetlere katılma ve himmet vermelerine yönelik notların yer aldığı, ayrıca örgüt mensubu olmayan personel hakkında da fişleme yapıldığı ortaya çıkarıldı.

- İtirafçı "mahrem imamlar" programı anlattı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanan bazı "mahrem imamlar" söz konusu programı kullandıklarını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına ilişkin bilgi veren Ahmet Ü, Mayıs 2015'te örgüt içerisinde "müdür yardımcısı" olarak görevlendirildikten sonra kendisine 2 SD kart verildiğini bildirerek, şunları anlattı:

"SD kartlardan birisinin içerisinde 'Katalog' isimli program benzeri, bir veri giriş sistemi vardı. Ağ bağlantısı yoktu, yani sisteme veri girişi yapılan hususlar başka bir ağ tarafından görülemezdi. Benzetecek olursak eğer devlet memurlarının personel şubelerinde kullanılan, personel bilgilerinde yer alan 'Personel Bilgi Sistemi'nin benzer bir haliydi. Bu sistemi açtığımda, karşıma şifre alanı gelirdi. Daha önceden belirlenmiş olan ve bana devrolunan şifreyle giriş yapardım. Karşıma 'Öğretmen' ve 'Öğrenci' şeklinde 2 klasör gelirdi. Ayrıca bir de not alabileceğimiz bir alan olurdu. Öğretmenler dışında ise öğrenci kısmına girdiğimde örgütün jandarma il yapılanması mensuplarının klasör ve isimlerinin ayrı ayrı şablonları olurdu. Ben yine örgüt mensupları hakkında düzenli bilgileri girerdim. Her ay giriş yapıldıktan sonra da SD kart üzerinde bulunan 'Katalog' isimli veri girişi sisteminde bulunan bilgileri, o dönem çalıştığım Van'da 'Müdür' pozisyonda sorumlu olan örgüt mensubuna dijital ortamda verirdim."

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında ifade veren örgütün jandarma mahrem yapılanmasında "müdür yardımcısı" olarak faaliyet yürüten Ali D. de FETÖ'de 17-25 Aralık sürecine kadar flaş bellek kullanıldığını sonrasında ise mikro SD kartlara geçildiğini anlattı.

Mahrem yapılanmada görevliyken SD karta veri girişi yaptığını itiraf eden Ali D, "Daha çok astsubayların görev yaptıkları kurumlardaki personelin siyasi görüşü, bağımlılıkları, arkadaş çevresi, cemaate bakışı gibi bilgiler girilirdi." ifadelerini kullandı.

- Siviller için 'personel', askerler için 'katalog'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan ve "mahrem yapılanma"da "müdür yardımcısı" olarak görev yapan Ali Ş. de FETÖ içerisinde jandarma personelinden sorumlu olduğu dönemde, üstü konumundaki kişinin direktifiyle söz konusu programı kullandığını belirtti.

Ali Ş, programı çalıştırabilmek için 30 ve üstü karakterli şifre kullandığını bildirerek, şu beyanı verdi:

"Bu programın siviller (imamlar) için olanına 'personel', öğrenciler (askerler) için olanına ise 'katalog' denilirdi. İşleyiş olarak aynı olan, 'personel' ve 'katalog' diye adlandırılan bu modüller içerisine girilen veriler 'eşitleme' adı verilen işlemle bir üst sorumlunun 'personel' ve 'katalog' modülüne aktarılıyordu. Veri takibi ve istatistik açısından oldukça kullanışlı olan program örgüt mensupları tarafından kullanılmaya mecbur kılınmıştı. 'Katalog', Jandarma Genel Komutanlığında kayıtlı personelin askeri ve sivil sicil bilgilerini, aile ve eş bilgilerini içerirdi. Bu bilgiler online veya offline olarak sistemden çekilmiş bilgilerdi. 'Personel' ise örgüt içerisinde jandarma askeri personelden sorumlu sivil mahremlerin örgütteki konumunu, eş ve aile bilgilerini, meslek ve kariyer bilgilerini içeren bilgilerin bulunduğu programdı."