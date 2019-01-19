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Prof. Dr. Ali Özek: FETÖ Türkiye'yi Amerika'ya teslim etmek için bu faaliyeti yaptı

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nce (IRCICA) düzenlenen Babı-Ali Sohbetleri kapsamında 'Yirminci Asrın Şahitleri' programı gerçekleştirildi.

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Prof. Dr. Ali Özek, IRCICA'nın Cağaloğlu'ndaki binasında yapılan programda, Türkiye açısından 1940'lı yılların son derece zor geçtiğini söyledi.

O yılların aynı zamanda son derece önemli olduğunu vurgulayan Özek, "En çok da dini bakımdan. Biliyorsunuz dini baskı vardı o yıllarda. Devlet elinden gelen bütün vasıtalarla Müslümanlara baskı uyguluyor. Bir taraftan devlet baskısı devam ediyor, bir taraftan da halkın dini faaliyetleri devam ediyor. Bu millet isyan etmemiş devletini yaşatmış, hem de dini yönden bütün gayretini sarf etmiş." dedi.

Özek, Fatih Camisi'nde şu anda Kur'an kursu olan yerin 1960'lı yıllardaki durumuna değinerek, "1960'lı yıllarda Halk Partisi Halkevi'ydi. Ve orada çalgı çalıyorlar, oyun oynuyorlardı. Mescidin içerisinde Halk Partisi çalgı çalıp oyun oynuyordu. Buna bizzat şahit oldum. Millet göz göre göre bu işler yapıldığı halde isyan etmedi. Bu bir anlayıştır. Takdire şayandır." diye konuştu.

"Din adına Afganistan'ı Amerika'ya teslim ettiler"

Prof. Dr. Özek, İttihat ve Terakki Partisi'nin İngilizler tarafından kurdurulduğu belirterek, şöyle devam etti:

"Maalesef o devirde İttihat ve Terakki Partisi'ne girenler inandılar, Abdülhamit'i zalim saydılar. Hocalar toplanıp Abdülhamit'in azline karar verdiler. Bu nedir saflıktır, siyaset bilmemektir. Afganistan'ı Amerika'ya teslim eden Taliban, El-Kaide Amerika'nın yetiştirdiği adamlardır. Din adına bunlar Afganistan'ı Amerika'ya teslim ettiler. Şimdi gelelim Türkiye'ye. FETÖ de Türkiye'yi Amerika'ya teslim etmek için bu faaliyeti yaptı. Din ve din adamı çok önemlidir ama değerli olduğu kadar da tehlikeli. Müslümanları gerçekten yanlış yola sevk eden ve mağlubiyetine sebep olan hep hocalar, şeyhler, tarikatlar vesaire olmuştur. Önümüzde kesin deliller, örnekler var. Tarihi okuyun görüyorsunuz."

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