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FETÖ üyesi olmaktan yargılanan 4 sanık Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanık Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken yakalandı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 20:25 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:26
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmaktan yargılanan 2 ihraç komiser yardımcısı ile 2 ihraç polis memurunun Ayvalık'ın Badavut mevkisi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçacağı bilgisini aldı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 4 sanık ile organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. ve M.E.V'yi yakaladı.

Operasyonda, 3 cep telefonu, 8 bin dolar ve 1500 avro ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan 2'si ile organizatör olduğu değerlendirilen İ.A. ve M.E.V. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer iki FETÖ sanığından 1'i adli kontrol şartıyla salıverildi, birine ise ev hapsi verildi.

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