FETÖ’cü hainlere ceza yağdı 

15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin bekasına yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, Türk milleti tarafından kararlılıkla püskürtüldü. 253 şehit ve onlarca gazi verdiğimiz hain gecenin ardından kolluk kuvvetleri ve savcılıkların titiz çalışmasının ardından vatan hainleri bir bir yargı karşısına çıkarıldı. Şimdiye kadar FETÖ’cü ihanet şebekesine yönelik yüzlerce dava açıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül millette, kamuoyunda darbe girişiminde bulunan hainlerle ilgili kararların bir an önce verilmesi yönünde beklenti olduğunu belirtti. Türk yargısının büyük bir fedakarlıkla görevini icra ettiğini kaydeden Gül, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturma ve kovuşturmaların etkili şekilde yürütülmeye devam edildiğini vurguladı.

MAHKUMİYET VERİLDİ

Darbe girişiminde yer alan kişilere ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda da büyük aşamalar kaydedildiğini anlatan Gül, yargılamalar sonrasında TBMM’yi bombalayan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunanlar hakkında da mahkumiyet kararları verildiğini hatırlattı.

289 FETÖ DAVASI AÇILDI

Adalet Bakanı Gül “289 fiili darbe davası var ve bu davalardan 209’unu mahkemelerimiz karara bağladı. Türk yargısı, Anayasa’ya, adalete, vicdana göre karar vermek için gayret gösteriyor. Süreç kendi hukukumuza, uluslararası hukuka göre sürüyor. Türkiye, bir hukuk devletidir. Hakimler, savcılar, onların silahla kaldırmak istedikleri Anayasa’ya göre savunma hakkı veriyor, yargılama yapıyor. Adil bir şekilde yargılama yapılıyor. Asıl olan, hukukun yerine gelmesi, adaletin tecelli etmesi. Yargı mensupları da bunun için her türlü gayreti gösteriyor” ifadelerini kullandı.