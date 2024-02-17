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FETÖ'cü hesaplardan alçak ''toprak kayması'' yalanı: DMM görüntülerin sahte olduğunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait sosyal medya hesaplarınca paylaşılan 'Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği' iddia edilen görüntülerin doğru olmadığını açıkladı.

17 Şubat 2024 Cumartesi 04:08 - Güncelleme:
FETÖ'cü hesaplardan alçak ''toprak kayması'' yalanı: DMM görüntülerin sahte olduğunu açıkladı
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, 'Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği' iddiası doğru değildir" denildi.

DMM, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

FETÖ'nün manipülasyon amaçlı kullandığı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerin, "Erzincan'daki toprak kayması sırasında kaydedildiği" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntüler, 22 Şubat 2023 tarihinde Çin'in İç Moğolistan'ındaki bir kömür madeninde meydana gelen kaza sırasında güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiştir.

Terör örgütlerinin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz.

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