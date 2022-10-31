15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. ABD'ye kaçan hainlerin, o geceye ilişkin pişkin açıklamaları devam ediyor. Son olarak her fırsatta Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarına dahil olan terör elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Almanya'daki Frankfurt Kitap Fuarı'na katıldı. Burada bir Alman televizyonuna konuşan Kanter, 15 Temmuz gecesine ilişkin gülünç açıklamalarda bulundu.

HAİN FETÖ'CÜDEN PİŞKİN SAVUNMA

Hain FETÖ'cü, o gece Fetullah Gülen'in yanında olduğunu ve Gülen'in darbeden o gece haberi olduğunu iddia etti.

Türkiye için hep birlikte dua ettiklerini söyleyen Kanter, "Birçoğunun bilmediği bir şey var. Darbe gecesi Gülen'in yanındaydım. Antrenmandan sonra onu ziyarete gittim ve yanına oturdum. Bir takipçisi kendisine bir iPad getirerek darbe girişimini haber verdi. Gülen inanmak istemedi. Tepkisini yakından izledim." iddialarını öne sürdü.

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YALANIN BU KADARI: GÜLEN O GECE AĞLADI

FETÖ'nün manevi oğlu Kanter, asılsız açıklamalarında dozu arttırarak, "Öğrencilerinden birini, tanıdığı herkesi araması için görevlendirdi. Hepsinin Türkiye için dua etmesini istedi. Biz de Türkiye için dua ettik. Gülen o gece ağladı." diye konuştu.

Bu anlatılanlara karşılık o gece FETÖ elebaşı Gülen'in tamamen sessiz kalması, Türkiye'deki taraftarlarına darbeye karşı hiçbir açık çağrıda bulunmaması da FETÖ'cü Kanter'in iddialarını çürüttü.

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