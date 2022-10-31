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FETÖ'cü Kanter bu sefer de Alman medyasına yakındı! Teröristbaşını aklamaya çalıştı

Her fırsatta Türkiye'yi kötüleyip, Türkiye düşmanları ile kol kola giren FETÖ'cü hainlerin yeni oyunu deşifre oldu. FETÖ'cü hainler her gittikleri yerde darbeden habersiz olduklarını iddia ederek terörist başını aklamaya çalışıyor. Bir Alman kanalına konuşan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, hainlerin darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz gecesi Gülen'in yanında olduğunu, FETÖ elebaşının o gece Türkiye için dua edip ağladığını iddia etti.

Yenişafak31 Ekim 2022 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
FETÖ'cü Kanter bu sefer de Alman medyasına yakındı! Teröristbaşını aklamaya çalıştı
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15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçti. ABD'ye kaçan hainlerin, o geceye ilişkin pişkin açıklamaları devam ediyor. Son olarak her fırsatta Türkiye'ye karşı karalama kampanyalarına dahil olan terör elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Almanya'daki Frankfurt Kitap Fuarı'na katıldı. Burada bir Alman televizyonuna konuşan Kanter, 15 Temmuz gecesine ilişkin gülünç açıklamalarda bulundu.

HAİN FETÖ'CÜDEN PİŞKİN SAVUNMA

Hain FETÖ'cü, o gece Fetullah Gülen'in yanında olduğunu ve Gülen'in darbeden o gece haberi olduğunu iddia etti.

Türkiye için hep birlikte dua ettiklerini söyleyen Kanter, "Birçoğunun bilmediği bir şey var. Darbe gecesi Gülen'in yanındaydım. Antrenmandan sonra onu ziyarete gittim ve yanına oturdum. Bir takipçisi kendisine bir iPad getirerek darbe girişimini haber verdi. Gülen inanmak istemedi. Tepkisini yakından izledim." iddialarını öne sürdü.

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YALANIN BU KADARI: GÜLEN O GECE AĞLADI

FETÖ'nün manevi oğlu Kanter, asılsız açıklamalarında dozu arttırarak, "Öğrencilerinden birini, tanıdığı herkesi araması için görevlendirdi. Hepsinin Türkiye için dua etmesini istedi. Biz de Türkiye için dua ettik. Gülen o gece ağladı." diye konuştu.

Bu anlatılanlara karşılık o gece FETÖ elebaşı Gülen'in tamamen sessiz kalması, Türkiye'deki taraftarlarına darbeye karşı hiçbir açık çağrıda bulunmaması da FETÖ'cü Kanter'in iddialarını çürüttü.

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