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FETÖ'cü sanık hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
FETÖ'cü sanık hapis cezasına çarptırıldı
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık M.B.E. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'ye ait evlerde kaldığını, sohbet toplantılarını organize ettiğini, örgüte ait evlerin kira ve erzak giderlerini temin ettiğini belirtti.

Savcı, ayrıca sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı Eagle kullandığını, örgüt üyeliğinden haklarında adli işlem yapılan kişiler ile yoğun HTS irtibat kaydının belirlendiğini vurgulayarak, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık M.B.E, FETÖ üyesi olmadığını öne sürerek, "Eagle programını kullanmadım. Örgütsel bir görevim yoktur. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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