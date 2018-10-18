FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor
FETÖ’nün üs olarak kullandığı ülkelerden Güney Afrika'daki etkinliği halen sürüyor. FETÖ’cü Vuslat Bayoğlu’na ait MİLKOR adlı silah fabrikası ülkede hızla büyüyen silah şirketlerinden biri oldu. Yakın zamana kadar yalnızca mermi üretimi yapan şirket, İHA, 4x4 arazi taşıtları, deniz araçları savaş sistemleri geliştirip satıyor.
Güney Afrika’yı üs olarak kullanan FETÖ, Afrika kıtasındaki yapılanmasını buradan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’ya, FETÖ’nün ülkeleri için bir tehdit olduğu konusundaki uyarı sıcaklığını korurken, örgütün bu ülkede elde ettiği barınma ve dolaşım rahatlığı FETÖ’yü silah girişimcisi de yaptı.
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