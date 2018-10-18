FETÖ’cü silah şirketi hızla büyüyor

Güney Afrika’yı üs olarak kullanan FETÖ, Afrika kıtasındaki yapılanmasını buradan yönetiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’ya, FETÖ’nün ülkeleri için bir tehdit olduğu konusundaki uyarı sıcaklığını korurken, örgütün bu ülkede elde ettiği barınma ve dolaşım rahatlığı FETÖ’yü silah girişimcisi de yaptı.