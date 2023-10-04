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FETÖ'cüler dümende! Örgüt yöntem değiştirdi

Yurtdışına kaçış için astronomik rakamlar ödeyen FETÖ, yöntem değiştirdi. Kendi kaçış organizasyonunu kuran örgüt militanları, yüksek meblağlardan kurtulmak için satın aldıkları tekneleri kendileri kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Didim açıklarında yakalanan teknenin öğretmenlikten ihraç edilen B.İ'ye ait olduğu ortaya çıktı. B.İ, 40 bin liraya aldığı tekne kullanabilmek için özel ders de almış.

Yeni Şafak4 Ekim 2023 Çarşamba 08:03 - Güncelleme:
FETÖ'cüler dümende! Örgüt yöntem değiştirdi
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Son dönemde yapılan arka arkaya baskınlarda ekonomik yapılanması ağır darbe alan FETÖ, yeni bir yapılanmaya gitti. Buna göre, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek için insan kaçakçılarına verilecek para ile tekne alan terör örgütü, militanlarını kendi imkanlarıyla götürmeye başladı. Adeta kendi kaçış ağını kuran FETÖ'nün, gaybubet evlerinde toplanan paralarla kendi teknesini aldığı belirlendi.

TEKNE FETÖ'CÜ ÖĞRETMENİN ÇIKTI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Geçtiğimiz günlerde Aydın'da düzenlenen bir operasyon, yeni stratejiyi gün yüzüne çıkardı. Örgütün yeni firar yöntemini deşifre ederek, örgüt üyelerini takibe alan istihbarat ve güvenlik birimleri Aydın'dan Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüleri kıskıvrak yakaladı. Aydın Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da destek verdiği operasyonda, haklarındaki hapis cezası Yargıtayca onanmış eski üsteğmen Ö.Ö, eski yüzbaşı İ.S, eski astsubay üstçavuş Y.D, eski kıdemli başçavuş O.Ç, eski üsteğmen H.B.A, esnaf M.O, eski askeri öğrenci N.T. ile ihraç öğretmen B.İ.'yi Didim açıklarındaki bir teknede yakalandı. Teknenin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edilen eski öğretmen B.İ.'ye ait olduğu belirlendi.

40 BİN TL'YE SATIN ALMIŞ

Emniyet birimlerinin yaptığı inceleme sonrası, eski öğretmen B.İ.'nin tekneyi diğer FETÖ'cülerden aldığı paralarla 40 bin liraya aldığı ve tekne kullanımı için ders aldığı tespit edildi. Yakalanan FETÖ'cülerin üzerinden kendilerine ait fotoğrafların bulunduğu farklı ülkelere ait sahte kimlikler de ele geçirildi. Emniyet kaynakları, özellikle yurt dışına gidişlerde gemi ve tekne gibi araçların kullanılarak Yunanistan ve İtalya gibi ülkelere gidişlerin hızlandığını ifade ediyor.

TEKNEYİ 'TEMİZLER' KİRALIYOR

Yasadışı yollardan yurtdışına kaçış organizasyonlarında insan kaçakçılığı yapan çetelerin kişi başı 20 bin avro, Yunanistan'dan da İtalya gibi ülkelere geçiş için ise 30 bin avro gibi yüksek ücret ettiği, FETÖ'cülerind de bu nedenle kendine yeni bir yol bulmak için çalışmaya başladığı ifade ediliyor. Örgütün, FETÖ soruşturmaları ve göçmen kaçakçılığı suçlarından adli işlem görmemiş kişiler üzerine kişi başı 4 bin avro karşılığında tekne kiraladıkları ya da satın aldıkları ifade ediliyor. Örgüt bu yolla, göçmen kaçakçılarına yüksek meblağ ödemeden ülkeden çıkış yapmayı amaçlıyor.

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