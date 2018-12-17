FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak isteyen şüpheliler tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları operasyon kapsamında gözaltında bulunan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden 19'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta önce düzenledikleri operasyonda, FETÖ ve diğer terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırdıkları şüphesiyle 29 kişiyi gözaltına almıştı.