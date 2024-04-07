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FETÖ'cülerin alçak iftirası deşifre oldu!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, 'Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, “AK Parti'de bylock kullananlar ifşa oldu” iddiası doğru değildir' denildi.

7 Nisan 2024 Pazar 23:48 - Güncelleme:
FETÖ'cülerin alçak iftirası deşifre oldu!
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Terör örgütü FETÖ'nün propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'AK Parti'de ByLock kullananlar ifşa oldu' iddiası doğru değildir. Ülkemizin güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz edildiği iddia edilen dosya tamamen kurgudan ibarettir. Devletimizin ilgili kurumları tarafından böyle bir dosya hazırlanması söz konusu değildir. Bahse konu paylaşımlardaki sahte görsellerin 2017 yılında da sosyal medya mecralarında paylaşıldığı belirlenmiştir. Hiçbir belgeye dayanmayan görüntülerin, FETÖ ile mücadele konusunda kamuoyunu manipüle etme amaçlı servis edildiği tespit edilmiştir" denildi

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