FETÖ'cülerin paraları tavan arasından çıktı

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FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı

Isparta'da, örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları gerekçesiyle hücre evlerinde gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin lira, elbise dolabında 3 bin 740 lira, 2 bin 800 avro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi.

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Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, belirlenen iki eve düzenlediği operasyonda, örgütte çeşitli görevlerde bulundukları öne sürülen İ.Ş, B.A, Ş.K. ile F.N.K. gözaltına alındı.
 
Evlerde yapılan aramada tavan arasında 110 bin lira, elbise dolabında 3 bin 740 lira, 2 bin 800 avro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
 
Şüphelilerin, Isparta'da örgüt üyelerine maddi destek sağladığı öğrenildi.

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