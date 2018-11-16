FETÖ'den aranan cezaevi imamı Hatay'da yakalandı
Nevşehir'de polisin yakalama kararı ile aradığı, FETÖ/PDY örgütünün adliye ve cezaevi imamı olduğu öne sürülen M.A., Hatay'da yakalandı.
- DHA
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ByLock' kullanıcısı, FETÖ/PDY'nin adliye ve cezaevi imamı olduğu ileri sürülen M.A., Hatay'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen M.A., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemece alınan ifadesinin ardından, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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