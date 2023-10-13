FETÖ'den aranan kadın gizli bölmede yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hemen harekete geçen ekipler, H.S.A.'nın kaldığı daireye operasyon düzenledi. Eve giren ekipler yaptıkları aramada FETÖ/PDY üyesi kadını evin kilerindeki rafların arkasına yaptırdığı 1 metrekarelik gizli bölmede saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan FETÖ/PDY üyesi H.S.A. isimli kadın, emniyet müdürlüğüne götürülürken, evde yapılan aramalarda 1 adet bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet laptop ve 6 adet örgütsel bilgilerin yazılı olduğu ajandaya el konuldu. Hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye çıkarılan H.S.A tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan H.S.A.'nın örgüte maddi destek sağlayan mütevelli heyetinde olduğu, 13 Temmuz 2021 tarihinde görülen mahkemesinin ardından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve o günden beri arandığı öğrenildi.