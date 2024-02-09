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FETÖ'den aranıyordu: Mersin'de yakalandı

Fettulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliğinden hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru Mersin'de yakalandı.

IHA9 Şubat 2024 Cuma 08:45 - Güncelleme:
FETÖ'den aranıyordu: Mersin'de yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, meslekten ihraç edilen ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan eski polis memuru K.A.'nın Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hükümlü eski polisin adresine operasyon düzenleyen ekipler, K.A.'yı gözaltına aldı.

FETÖ hükümlüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarsus Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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