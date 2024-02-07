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FETÖ'den ihraç edildi, insan kaçakçılığından tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 42 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş tutuklandı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 14:39 - Güncelleme:
FETÖ'den ihraç edildi, insan kaçakçılığından tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan H.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe insan kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Şüphelinin FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski uzman çavuş olduğu belirlendi.

Ezine ilçesinde jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, bir araçta 42 düzensiz göçmen yakalanmış, şüpheli H.G. insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

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