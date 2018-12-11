FETÖ'den yargılanan firma müdürü sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa T. ve avukatları ile Cumhurbaşkanlığı adına avukat Gamze Taşçı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Mustafa T. hakkında her ne kadar "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılmışsa da kesin ve yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini, "terör örgütüne üye olmak" suçundan ise cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Taşçı, sanık Mustafa T'nin, her iki suçtan da cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Haluk Terzioğlu ise esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, sanık hakkında beyanda bulunan tanıkların, Mustafa T'nin darbeye destek verme konusunda mesaj attığına dair beyanlarının olmadığını ileri sürerek, "ByLock tespitine ilişkin tutanağın içeriği her zaman yapılan tespitin dışında herhangi bir kimlik ve görüşme içermeyen verilerin bulunmadığı tutanak. Tutanağın nasıl düzenlendiği belli değil. Beraatini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Son sözü sorulan Mustafa T, "Mahkemenin kararına saygılıyım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa T'yi "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Heyet, sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa T'nin, örgütün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da, yurt dışında bulunmasına rağmen mesaj attığı arkadaşlarına evlerinden çıkmamaları gerektiği konusunda telkinde bulunarak, vatandaşların yaşanan eylemlere karşı demokratik tepki göstermek amacıyla sokaklara ve meydanlara çıkmasına engel olmaya çalıştığı dile getirilmişti.

İddianamede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile başka bankalardan çektiği parayı da örgütün finans kaynağı Bank Asya'ya aktardığı anlatılan Mustafa T'nin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "terör örgütüne üye olmak"tan da 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.