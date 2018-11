FETÖ'nün 29 Ekim suistimalini New York Başkonsolosluğu engelledi FETÖ'nün, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun 29 Ekim dolayısıyla 7 Kasım'da Türk bayrağının göndere çekilmesi için New Jersey eyaletindeki yerel makamlarla düzenlediği etkinliği suistimal etmeye çalıştığı öğrenildi.