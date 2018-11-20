Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Elazığ merkezli 10 ilde yürütülen operasyonda aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen astsubayların bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Elazığ merkezli olarak Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7'si muvazzaf ve 1'i meslekten ihraç edilmiş 8 astsubayı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Stüdyo buz kesi

Stüdyo buz kesi

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

2019'da kaç gün tatil var 2019 resmi tatil iş takvimi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA