FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanmasına' düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı
Elazığ merkezli 10 ilde yürütülen operasyonda aralarında muvazzaf ve meslekten ihraç edilen astsubayların bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
- AA
Elazığ merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Elazığ merkezli olarak Ankara, Kırşehir, İstanbul, Erzincan, Amasya, Edirne, İzmir, Şanlıurfa ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7'si muvazzaf ve 1'i meslekten ihraç edilmiş 8 astsubayı gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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