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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

IHA6 Şubat 2024 Salı 22:32 - Güncelleme:
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor. Bu soruşturma dahilinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması, örgüt evlerinde yapılan toplantılara katıldığı, örgüt evlerine gelen öğrencileri askeri okullara hazırladığı ve onlara mahrem yapılanmada abilik yaptığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında Konya merkezli 2 ilde soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 1 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerden emniyetteki işlemlerinin devam ediyor.

  • Konya
  • FETÖ/PDY operasyonu
  • askeri mahrem yapılanma

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