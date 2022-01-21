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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde askeri okul geçmişi olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 10:51 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:51
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşmalar sürüyor. Bu kapsamda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde askeri okul geçmişi olan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorguları devam ediyor.

Öte yandan, gözaltına alınan 6 şüphelinin etkin pişmanlık yasasından faydalandığı öğrenildi. Alınan ifadeler neticesinde 53 kişinin FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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