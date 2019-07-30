Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen bir emekli albay, 10 muvazzaf asker, bir eski uzman çavuş ve askeri okullardan atılan 3 öğrenci gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.