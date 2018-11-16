FETÖ'nün Bank Asya'sını fonlayan 4'ü kadın 17 iş adamı gözaltına alındı

FETÖ'nün finansal kaynaklarından olup, kayyum atanan Bank Asya'ya el konmadan önce girdiği ekonomik çöküşte örgüt elebaşının talimatıyla finansal destekte bulunmak için fonlama yapan 4'ü kadın 17 iş adamı İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.
(Milliyet)
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