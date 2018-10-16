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FETÖ’nün bilişim imamı HTS’den avlandı

FETÖ’nün karanlıkta kalan hainliğinin çözülmesi an meselesi. ASELSAN gibi kurumlara mezun yerleştiren imam M.K.K., HTS incelemeleriyle yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ByLock soruşturmasında kripto imamların özel konuşmalarını tarayan İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü FETÖ’nün Türkiye’de kritik kurum ve kuruluşlara örgüt üyelerini yerleştiren bilişim imamı M.K.K.'nın izini buldu.
 
Şahsın kendisini gizlediğini belirleyen ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Polis hiçbir şekilde ByLock izi bulunamayan ve konuşmalarda sadece adı geçen M.K.K’nın özel telefonunda inceleme yaptı. Ancak telefonunda ByLock bulunmadı. M.M.K’nın ByLock için başka bir telefon kullandığı belirlendi. 
 
40 İLDE SİNYAL BULUNDU
 
Yapılan HTS kayıtlarında M.K.K’nın gittiği tam 40 ilde örgüt konuşmalarında adının geçtiği ByLock kullanılan telefonla özel telefon hattının aynı noktada baz sinyali verdiği saptanınca operasyon düzenlendi. Polis ve MİT, M.K.K’yı İstanbul’da hücre evinde yakaladı. FETÖ’nün bilişim imamı olduğunu tespit edilen M.K.K.’nın bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisliği bölüm mezunu öğrencileri ASELSAN, TÜRK TELEKOM, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi kurumlarında stratejik noktalara yerleştirdiği ortaya çıktı. Özel bir üniversite öğretim görevlisi olan M.K.K’nın TÜBİTAK’ta da görev aldığı öğrenildi. 
 
HTS NEDİR?
 
HTS, kişilerin sahip oldukları telefonlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin; arayan, aranan, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonlarının tespit edilmesidir.
 
ASELSAN CİNAYETLERİ AYDINLATILACAK 
 
M.K.K.’nın bağlantıları ve ifadeleri Türkiye’nin önemli kurumlarındaki karanlık cinayetleri aydınlatacak. Güvenlik güçleri özellikle ASELSAN ve TÜBİTAK’ta karanlık olaylarla M.K.K.’nın kurumlara yerleştirdiği örgüt üyelerinin bağlantılarının çözülmesiyle birçok olayın aydınlatılmasının sağlanacağını belirtti.
 
(Akşam)
 

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