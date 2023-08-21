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Güncel

FETÖ'nün cezaevlerindeki kirli planı ortaya çıktı

FETÖ'nün cezaevinde itirafçı olmak isteyen örgüt üyelerini tehdit ettiği ortaya çıktı: İtirafçı olan ihanet etmiş sayılır. İhanet eden kabir azabına duçar olur, yeri cehennemdir.

Sabah21 Ağustos 2023 Pazartesi 07:42 - Güncelleme:
FETÖ'nün cezaevlerindeki kirli planı ortaya çıktı
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FETÖ'nün gün yüzüne çıkan güncel yapılanmasında, örgütün cezaevlerinde aktif olmaya çalıştığı, itirafçılığın ve dağılmanın önüne geçmek için cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına yeni görevler verilerek morallerini yüksek tutmak ve itirafçı olmalarını engellemek için çalışmalar yaptıkları tespit edildi.

Tespitlere göre örgütün, itirafçı olmak isteyen örgüt mensuplarına "itirafçı olanların ebediyen cehennem azabı göreceğini, cezaevinde yatanların da kabir azabından, cehennem azabından muaf olacaklarını" söyledikleri ortaya çıktı.

"Maişet" adını verdikleri maddi yardımla finans yapılanmasını da ayakta tutmaya çalışan örgütün, mensuplarına kaçış güzergahları için verdiği fiyatlandırma da raporlarda yer aldı.

İKİ AYRI YAPI VAR!

FETÖ'nün deşifre olan güncel yapılanmasında cezaevi yapılanmasının iki farklı ve birbirinden bağımsız olduğu ortaya çıktı. Bunlardan ilkinin cezaevlerinde yönetici, infaz koruma memuru, cezaevi idare memuru görevli örgüt mensuplarının içinde bulunduğu yapılanma olduğu ikincisinin ise cezaevlerinde kalan örgüt mensupları ve ailelerini içine alan yapılanmalar olduğu tespit edildi.

Soruşturma dosyalarına giren raporlarda, söz konusu yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının hem cezaevinde tutuklu, hükümlü bulunanlardan, hem de dışarıdaki örgüt mensuplarından oluştuğu aktarıldı.

"ŞEFAATÇI OLACAKLAR"

İmamlar, itirafçı olanların ebediyen cehennem azabı göreceğini, cezaevinde yatanların da kabir azabından, cehennem azabından muaf olacaklarını, bütün günahlarının af olacağını, anne ve babalarına, eşlerine şefaat edeceklerine inandırıp örgütü diri tutmak ve itirafçılığı önlemekle görevli.

Sabah'ın haberine göre, Cezaevine bulunan hakim, savcı ve avukatlardan oluşan 'hukukçular', itirafçılığı önlemek için, cezaevinde bulunan örgüt mensuplarını çıkınca yüklü miktarda para alacaklarına inandırmak, davaların AİHM'den döneceğini, itirafçı olup suçu kabul edenlerin tazminat alamayacaklarını söyleyerek kandırmak ve bu sayede itirafçılığı ve dağılmayı önlemekle görevli.

İSTEYENE CENNET İSTEYENE PARA VAADİ

Cezaevlerinde bulunan tutuklu veya hükümlü örgüt mensupları arasından görevli 'iknacılar' cezaevine yeni gelenleri örgüte bağlı tutmak çalışma yürütüyor.

Emniyet raporuna göre bu grup, makam merakı olanlara, çıkınca daha büyük makamlara geleceklerini söylüyor. Dini yönden zaafı olanlara ise "cennetle mükâfatlandırılacaklarına inandırmak" için propaganda yürütüyor.

FETÖ'nün "İknacılar" yapılanması, paraya zaafı olanlara, cezaevinden çıktıklarında "yüklü miktarda tazminat" vaadinde bulunurken, "Mağdur Mesulü' adlı yapılanma ise cezaevinde kalanları yalnız hissettirmemekle, 'Nizamiye Görevlisi' cezaevine gelenlerin ailelerine işkence gibi sansasyonel haberler yaymakla, 'Paracılar' iş adamlarından cezaevindeki örgüt mensupları için para almakla görevlendiriliyor.

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